Президент Ильхам Алиев наградил двух человек медалью "Терегги"

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Олега Полумордвинова медалью "Терегги".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Олег Анатольевич Полумордвинов награжден медалью "Терегги".

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Денис Александрович Афанасьев награжден медалью "Терегги".