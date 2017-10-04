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    Президент Ильхам Алиев наградил двух человек медалью "Терегги"

    Они награждены за заслуги в развитии сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Олега Полумордвинова медалью "Терегги".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Олег Анатольевич Полумордвинов награжден медалью "Терегги".

    Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Денис Александрович Афанасьев награжден медалью "Терегги".

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