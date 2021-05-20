Президент: Армянская идеология ненависти и экспансионизма привела к разрушению их общества

Мы не видим никаких позитивных заявлений со стороны армянских политических кругов, ни правительства, ни оппозиции.

"Мы не видим никаких позитивных заявлений со стороны армянских политических кругов, ни правительства, ни оппозиции".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

"Это стало очень обыденным оскорблять чувства азербайджанцев, демонизировать нас. Что будет после выборов в июне (в Армении – ред.), мы не знаем. Какая идеология будет преобладать. Тем не менее, идеология азербайджанофобии, ненависти и экспансионизма привели к разрушению их собственного общества. И в том, что теперь они имеют, нужно винить только себя и их лидеров", - сказал президент.