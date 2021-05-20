Президент: Армянская идеология ненависти и экспансионизма привела к разрушению их общества

"Мы не видим никаких позитивных заявлений со стороны армянских политических кругов, ни правительства, ни оппозиции".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".
"Это стало очень обыденным оскорблять чувства азербайджанцев, демонизировать нас. Что будет после выборов в июне (в Армении – ред.), мы не знаем. Какая идеология будет преобладать. Тем не менее, идеология азербайджанофобии, ненависти и экспансионизма привели к разрушению их собственного общества. И в том, что теперь они имеют, нужно винить только себя и их лидеров", - сказал президент.