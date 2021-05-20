Президент Азербайджана: Армения понимает, что совершила большую ошибку и потеряла время

Вторая карабахская война радикально изменила ситуацию в регионе. Эти события вызвали необходимость изменений.

Вторая карабахская война радикально изменила ситуацию в регионе. Эти события вызвали необходимость изменений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

Открывая обсуждения, президент поблагодарил Международный центр Низами Гянджеви за организацию дискуссий на подобную тему. "На Южном Кавказе произошли радикальные изменения, и новая ситуация требует новых подходов", - отметил он.

По его словам, Вторая карабахская война радикально изменила ситуацию.

"Мы четко выразили свою позицию, что не будем сотрудничать с Арменией до тех пор, пока оккупация не прекратится и наши территории не будут возвращены. Армения сама понимает, что совершила большую ошибку и потеряла время", - заявил президент Азербайджана.