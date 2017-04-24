Президент и глава МИД Афганистана посетят Азербайджан к концу года

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани и министр иностранных дел этой страны Салахуддин Раббани посетят Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на диписточники, визит ожидается в четвертом квартале этого года.

Глава государства и министр примут участие на заседании глав МИД в рамках "Сердце Азии - Стамбульский процесс", занимающегося вопросами установления мира и развития Афганистана.

Более точная дата визита будет определена позднее по дипканалам.

Напомним, 17 марта в Баку состоялось заседание высокопоставленных официальных лиц стран, принимающих участие в процессе "Сердце Азии - Стамбульский процесс". Азербайджан принял это мероприятие в качестве сопредседателя процесса в этом году.