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    Президент Хорватии прибыла с официальным визитом в Азербайджан

    В аэропорту Колинду Грабар-Китарович встречали официальные лица Азербайджана

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 23 октября Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

    В аэропорту Президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

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