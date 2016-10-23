Президент Хорватии прибыла с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 23 октября Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.