Президент Гватемалы поздравил азербайджанского дипломата

Посол Азербайджана в Гватемале Мамед Талыбов вручил верительные грамоты президенту страны Алехандро Джамматтее.

Посол Азербайджана в Гватемале Мамед Талыбов вручил верительные грамоты президенту страны Алехандро Джамматтее.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, М.Талыбов передал президенту Джамматтее наилучшие пожелания президента Ильхама Алиева. Выразив признательность, президент Гватемалы попросил его передать приветствие президенту Азербайджана.

Затем посол выразил соболезнования от имени нашего правительства в связи с дорожно-транспортным происшествием 9 декабря в мексиканском штате Чияпас, в результате которого погибли 55 человек, в основном гватемальцы.

В конце встречи, президент Алехандро Джамматтеи пожелавший нашей стране мира и процветания, поздравил М.Талыбова с назначением послом в Гватемале и пожелал ему успехов в его будущих начинаниях.