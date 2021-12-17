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Президент Гватемалы поздравил азербайджанского дипломата

Президент Гватемалы поздравил азербайджанского дипломата Посол Азербайджана в Гватемале Мамед Талыбов вручил верительные грамоты президенту страны Алехандро Джамматтее.
Внешняя политика
17 декабря 2021 г. 03:42
Президент Гватемалы поздравил азербайджанского дипломата

Посол Азербайджана в Гватемале Мамед Талыбов вручил верительные грамоты президенту страны Алехандро Джамматтее.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, М.Талыбов передал президенту Джамматтее наилучшие пожелания президента Ильхама Алиева. Выразив признательность, президент Гватемалы попросил его передать приветствие президенту Азербайджана.

Затем посол выразил соболезнования от имени нашего правительства в связи с дорожно-транспортным происшествием 9 декабря в мексиканском штате Чияпас, в результате которого погибли 55 человек, в основном гватемальцы.

В конце встречи, президент Алехандро Джамматтеи пожелавший нашей стране мира и процветания, поздравил М.Талыбова с назначением послом в Гватемале и пожелал ему успехов в его будущих начинаниях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQvatemala Prezidenti Azərbaycan diplomatını səfir təyinatı münasibətilə təbrik edib

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