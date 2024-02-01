Президент: Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа "подливать масла в огонь"

Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа "подливать масла в огонь".

Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа "подливать масла в огонь".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Отметив, что Франция также проводит политику милитаризации Армении, является инициатором геополитических интриг, глава государства также довел до внимания, что официальный Париж способствует обострению ситуации в регионе и проводит антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне.

Подчеркнув, что Франция проводит политику с целью достижения ведущей позиции и усиления своего влияния в регионе Южного Кавказа, президент Азербайджана сказал, что их попытки в этом направлении тщетны.