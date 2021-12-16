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Президент Франции поделился постом на азербайджанском языке

Президент Франции поделился постом на азербайджанском языке Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Фейсбуке поделился публикацией, посвященной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Внешняя политика
16 декабря 2021 г. 17:00
Президент Франции поделился постом на азербайджанском языке
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Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в Facebook поделился публикацией, посвященной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, пост опубликован на азербайджанском языке:

"Мы должны найти решения для устойчивого мира. Вчера вечером мы продвинулись [в этом направлении] с президентом Алиевым, а затем и с премьер-министром Пашиняном", - говорится в тексте.

Отметим, что 15 декабря по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в Брюсселе прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Версия на английском языке French President shares post in Azerbaijani
Версия на азербайджанском языке Fransa Prezidenti Azərbaycan dilində paylaşım edib

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