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Fransa Prezidenti Azərbaycan dilində paylaşım edib

Fransa Prezidenti Azərbaycan dilində paylaşım edib Fransanın Prezidenti Emmanuel Makron sosial şəbəkə hesabında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı feysbuk səhifəsində paylaşım edib
Xarici siyasət
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16 Dekabr , 2021 16:44
Fransa Prezidenti Azərbaycan dilində paylaşım edib

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron feysbukdakı hesabında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, o, Azərbaycan dilində status yazıb:

“Biz davamlı sülh üçün həll yolları tapmalıyıq. Dünən axşam Prezident Əliyevlə, sonra da Baş nazir Paşinyanla birgə irəlilədik”, - paylaşımda bildirilib.

Qeyd edək ki, dekabrın 15-də Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında qeyri-formal görüş keçirilib.

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İngilis versiyası French President shares post in Azerbaijani
Rus versiyası Президент Франции поделился постом на азербайджанском языке

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