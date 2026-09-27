İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Ombudsman və rəhbərlik etdiyi kollektiv Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 16:25
    Ombudsman və rəhbərlik etdiyi kollektiv Zəfər parkını ziyarət edib

    27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva və rəhbərlik etdiyi kollektiv Bakıda yerləşən Zəfər parkını ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"a Ombudsman Aparatından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ziyarət zamanı şəhidlərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub, memorial kompleksin önünə gül dəstələri düzülüb.

    Ombudsman və rəhbərlik etdiyi kollektiv Zəfər parkını ziyarət edib
    Ombudsman və rəhbərlik etdiyi kollektiv Zəfər parkını ziyarət edib
    Səbinə Əliyeva 27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
    Foto
    Омбудсмен Азербайджана посетила парк Победы
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    Azerbaijan's Ombudsman visits Victory Park
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