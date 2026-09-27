Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Омбудсмен Азербайджана посетила парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 16:35
    Омбудсмен Азербайджана посетила парк Победы

    В связи с 27 сентября - Днём памяти Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева и возглавляемый ею коллектив посетили парк Победы в Баку.

    Об этом сообщили Report в Аппарате омбудсмена.

    Отмечается, что во время визита память шехидов почтили с глубоким уважением, к мемориальному комплексу возложили цветы.

    Омбудсмен Азербайджана посетила парк Победы
    Омбудсмен Азербайджана посетила парк Победы
    Фото
    Ombudsman və rəhbərlik etdiyi kollektiv Zəfər parkını ziyarət edib
    Фото
    Azerbaijan's Ombudsman visits Victory Park
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