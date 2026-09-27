Омбудсмен Азербайджана посетила парк Победы

В связи с 27 сентября - Днём памяти Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева и возглавляемый ею коллектив посетили парк Победы в Баку.

Об этом сообщили Report в Аппарате омбудсмена.

Отмечается, что во время визита память шехидов почтили с глубоким уважением, к мемориальному комплексу возложили цветы.