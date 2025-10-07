Президент назвал открытие Зангезурского коридора важным итогом Вашингтонского саммита

Еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

"Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север-Юг", - подчеркнул глава государства.