Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Президент назвал открытие Зангезурского коридора важным итогом Вашингтонского саммита

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:45
    Президент назвал открытие Зангезурского коридора важным итогом Вашингтонского саммита

    Еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    "Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север-Юг", - подчеркнул глава государства.

    Саммит ОТГ Ильхам Алиев Вашингтонские соглашения Зангезурский коридор
    Prezident İlham Əliyev: Vaşinqton Zirvəsinin mühüm nəticələrindən biri də Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır
    President Ilham Aliyev: One of the key outcomes of the Washington summit was the opening of the Zangazur Corridor

    Последние новости

    14:10

    Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской торгово-промышленной палаты

    Внешняя политика
    14:05

    Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и Беларусью

    Другие страны
    14:00

    Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ

    Внешняя политика
    14:00

    Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие сроки

    Инфраструктура
    13:59

    Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕС

    В регионе
    13:54

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике

    Наука и образование
    13:53

    Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ

    Внешняя политика
    13:51

    Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    13:49

    Глава SMEDA: Форум халяльного бизнеса стал двигателем экономического роста

    Бизнес
    Лента новостей