Президент Болгарии: Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа

Визит президента Азербайджана в Софию стал поворотной точкой в развитии других очень важных сфер сотрудничества с Болгарией.

Визит президента Азербайджана в Софию стал поворотной точкой в развитии других очень важных сфер сотрудничества с Болгарией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

"Вы знаете, что мы готовы пойти еще дальше. Вам известна наша инициатива "Кольцо солидарности". Но, конечно, главный момент – это Азербайджан. Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия газотранспортных операторов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. С этого момента решение за Вами", - сказал он.