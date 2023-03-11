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Президент Болгарии: Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа

Президент Болгарии: Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа Визит президента Азербайджана в Софию стал поворотной точкой в развитии других очень важных сфер сотрудничества с Болгарией.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 14:50
Президент Болгарии: Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа

Визит президента Азербайджана в Софию стал поворотной точкой в развитии других очень важных сфер сотрудничества с Болгарией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

"Вы знаете, что мы готовы пойти еще дальше. Вам известна наша инициатива "Кольцо солидарности". Но, конечно, главный момент – это Азербайджан. Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия газотранспортных операторов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. С этого момента решение за Вами", - сказал он.

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Версия на английском языке Bulgarian President: We ready to transport additional volumes of Azerbaijani gas
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti: "Biz əlavə həcmdə Azərbaycan qazı nəql etməyə hazırıq"

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