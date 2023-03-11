Президент Болгарии: Мы рады, что получаем газ из Азербайджана

Мы рады, что получаем газ из Азербайджана.

Мы рады, что получаем газ из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

"Ваш визит в Софию стал поворотной точкой в развитии других очень важных сфер нашего сотрудничества. Начнем с энергии. Как Вам известно, с первого дня ввода в эксплуатацию интерконнектора между Грецией и Болгарией все функционирует превосходно и без каких-либо проблем. Мы рады, что получаем газ из Азербайджана. Вы знаете, что мы готовы пойти еще дальше. Вам известна наша инициатива "Кольцо солидарности". Но, конечно, главный момент – это Азербайджан. Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия газотранспортных операторов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. С этого момента решение за Вами. Для сведения хочу сообщить, что 1 февраля вместе с президентом Вучичем мы дали старт строительству интерконнектора между Болгарией и Сербией. Таким образом, Вы можете увидеть, что возможности растут, можно сказать, каждый месяц. Мы рады работать с Вами в качестве стратегического партнера и союзника в этой очень важной сфере, обеспечивая диверсификацию, безопасность поставок", - сказал Румен Радев.