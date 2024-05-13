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Бельгия приветствует новый раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией

Бельгия приветствует новый раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией Бельгия приветствовала очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией, состоявшийся 10-11 мая.
Внешняя политика
13 мая 2024 г. 23:51
Бельгия приветствует новый раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией

Бельгия приветствовала очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией, состоявшийся 10-11 мая.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Федеральной государственной службы по иностранным делам, внешней торговле и сотрудничеству в целях развития (МИД) королевства.

"Бельгия приветствует новый раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном 10-11 мая, последнее соглашение об использовании Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве основы для делимитации границы, а также усилия по продолжению переговоров по мирному соглашению", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян по итогам встречи 10-11 мая в Алматы договорились продолжить переговоры по открытым вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Belçika Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqların yeni raundunu alqışlayıb

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