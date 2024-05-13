Али Асадов встретился с президентом Международной федерации тяжелой атлетики

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммедом Джалудом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммедом Джалудом.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Отмечается, что на встрече обсуждены последовательные меры, проводимые в целях развития спорта в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что наряду с другими видами спорта в Азербайджане большое внимание со стороны государства уделяется развитию тяжелой атлетики.

На встрече обсуждены вопросы, связанные с укреплением существующего сотрудничества между Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана и Международной федерацией тяжелой атлетики.