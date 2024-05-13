Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммедом Джалудом.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
Отмечается, что на встрече обсуждены последовательные меры, проводимые в целях развития спорта в Азербайджане.
Было подчеркнуто, что наряду с другими видами спорта в Азербайджане большое внимание со стороны государства уделяется развитию тяжелой атлетики.
На встрече обсуждены вопросы, связанные с укреплением существующего сотрудничества между Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана и Международной федерацией тяжелой атлетики.