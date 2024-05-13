Госдеп: США уверены в возможности мира между Баку и Ереваном

США уверены, что мир между Азербайджаном и Арменией все еще возможен.

США уверены, что мир между Азербайджаном и Арменией все еще возможен.

Как сообщает Report , об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател в ходе регулярного брифинга .

Он подчеркнул, что хотя конкретной информации о ходе переговоров между сторонами нет, госсекретарь и другие активно работают в этом направлении.

Представитель Госдепа заявил, что США продолжат поддерживать усилия по достижению мира в регионе.

Напомним, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян по итогам встречи 10-11 мая в Алматы договорились продолжить переговоры по открытым вопросам.