О нас

Госдеп: США уверены в возможности мира между Баку и Ереваном

Госдеп: США уверены в возможности мира между Баку и Ереваном США уверены, что мир между Азербайджаном и Арменией все еще возможен.
Внешняя политика
13 мая 2024 г. 23:13
Госдеп: США уверены в возможности мира между Баку и Ереваном

США уверены, что мир между Азербайджаном и Арменией все еще возможен.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател в ходе регулярного брифинга.

Он подчеркнул, что хотя конкретной информации о ходе переговоров между сторонами нет, госсекретарь и другие активно работают в этом направлении.

Представитель Госдепа заявил, что США продолжат поддерживать усилия по достижению мира в регионе.

Напомним, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян по итогам встречи 10-11 мая в Алматы договорились продолжить переговоры по открытым вопросам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: ABŞ Bakı ilə İrəvan arasında sülhün mümkünlüyünə əmindir

Экслюзивные новости

В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi