Главы МИД Азербайджана и Украины подчеркнули в ходе телефонного разговора высокий уровень сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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"В ходе телефонного разговора с Джейхуном Байрамовым отметили высокий уровень сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. Я выразил признательность Азербайджану за гуманитарную помощь. Я также проинформировал своего коллегу об атаках России на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Мы согласовали будущие двусторонние контакты", - говорится в публикации.