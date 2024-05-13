Главы МИД Азербайджана и Украины подчеркнули в ходе телефонного разговора высокий уровень сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передает Report , об этом глава МИД Украины сообщил на своей странице в соцсети Х.

"В ходе телефонного разговора с Джейхуном Байрамовым отметили высокий уровень сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. Я выразил признательность Азербайджану за гуманитарную помощь. Я также проинформировал своего коллегу об атаках России на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Мы согласовали будущие двусторонние контакты", - говорится в публикации.