Президент Ильхам Алиев принял министра муниципалитетов и окружающей среды Катара

​Президент Азербайджана принял министра муниципалитетов Катара

19 июля, 2019 15:36

https://report.az/storage/news/1b2b84fb1cae105738e0766a3861a2c9/5ce17e95-d9c5-4a5e-830c-58beb47ea019_292.jpg 19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра муниципалитетов и окружающей среды Катара Абдуллаха бин Абдулазиза бин Турки Аль-Субаие. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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