Президент Ильхам Алиев принял министра муниципалитетов и окружающей среды Катара

19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра муниципалитетов и окружающей среды Катара Абдуллаха бин Абдулазиза бин Турки Аль-Субаие.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра муниципалитетов и окружающей среды Катара Абдуллаха бин Абдулазиза бин Турки Аль-Субаие.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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