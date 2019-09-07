Президент Ильхам Алиев поздравил глав Северной Македонии и Таджикистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил главе Республики Северная Македония поздравительное письмо.

Как передает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Северной Македонии – Дня независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и благополучия".

Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Таджикистана – Дня независимости.

Сегодня дружественный Таджикистан уверенно продвигается по пути укрепления государственной независимости, развития экономики, дальнейшего улучшения благосостояния народа. Ваша страна вносит важный вклад в установление мира и стабильности в мире и регионе, международную безопасность и диалог.

Верю, что предпринимаемые нами шаги по дальнейшему укреплению основанных на взаимоуважении и взаимном доверии двусторонних отношений между нашими странами, расширению сферы охвата нашего сотрудничества будут постоянно служить интересам наших народов.

Уважаемый Эмомали Шарифович, в этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Таджикистана – мира и процветания".