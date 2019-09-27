Президент Азербайджана назначил новых послов в трех странах

Президент Азербайджана назначил новых послов в трех странах

27 сентября, 2019 19:36

https://report.az/storage/news/5708659887de8d78e234408c9fbe2cca/ec96a852-35f1-4bd6-82e4-506b183b63ef_292.jpg Джалал Мирзоев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индонезия. Как сообщает Report, согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Джалал Сабир оглу Мирзоев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индонезия. Другими распоряжениями главы государства, Мамед Афиг оглу Талыбов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Мексиканских Соединенных Штатах, Анар Хейбар оглу Гусейнов - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Греческой Республике.

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