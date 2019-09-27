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Президент Азербайджана назначил новых послов в трех странах

Президент Азербайджана назначил новых послов в трех странах

Джалал Мирзоев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индонезия.

Как сообщает Report, согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Джалал Сабир оглу Мирзоев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индонезия.

Другими распоряжениями главы государства, Мамед Афиг оглу Талыбов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Мексиканских Соединенных Штатах, Анар Хейбар оглу Гусейнов - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Греческой Республике.

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