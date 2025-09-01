    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Президент: Зангезурский коридор принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 15:08
    Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, а также коридора Север-Юг, который укрепит мир, многостороннее партнерство.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.

    Глава государства подчеркнул, что Зангезурский коридор принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана к востоку, западу, северу и югу от границ страны.

