Prezident: Yaxın gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin daha bir mühüm seqmenti olacaq
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 15:23
Yaxın gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi həm Orta Dəhlizin, həm də Şimal–Cənub dəhlizinin növbəti mühüm seqmentinə çevriləcək, sülhü, çoxtərəfli tərəfdaşlığı möhkəmləndirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT plyus" formatında keçirilən iclasda çıxışı zamanı söyləyib.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan sərhədinin şərqində, qərbində, şimalında və cənubunda yerləşən yaxın və uzaq qonşulara fayda gətirəcək.
Son xəbərlər
16:24
Ərdoğan və Pezeşkian Çində görüşübRegion
16:23
"Honor" son 2 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 47 %-ni itiribİKT
16:22
ICPC prezidenti Bakını "planetin ən ağıllı şəhəri" adlandırıbMaliyyə
16:12
Bakıda ICPC-nin 49-cu dünya finalı keçirilirMaliyyə
16:09
Lotereyada iştirak et, Evini "OBA" ilə doldur!Biznes
16:08
"Çelsi" iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar veribFutbol
16:03
"YouTube" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 72 %-ni itiribİKT
16:00
Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunubHadisə
15:58