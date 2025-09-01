    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Prezident: Yaxın gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin daha bir mühüm seqmenti olacaq

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 15:23
    Prezident: Yaxın gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin daha bir mühüm seqmenti olacaq
    İlham Əliyev

    Yaxın gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi həm Orta Dəhlizin, həm də Şimal–Cənub dəhlizinin növbəti mühüm seqmentinə çevriləcək, sülhü, çoxtərəfli tərəfdaşlığı möhkəmləndirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT plyus" formatında keçirilən iclasda çıxışı zamanı söyləyib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan sərhədinin şərqində, qərbində, şimalında və cənubunda yerləşən yaxın və uzaq qonşulara fayda gətirəcək.

    İlham Əliyev   Zəngəzur dəhlizi   Orta Dəhliz   infrastruktur  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Президент: Зангезурский коридор принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    President of Azerbaijan: The Zangezur Corridor will soon become another important segment of the Middle Corridor

    Son xəbərlər

    16:24

    Ərdoğan və Pezeşkian Çində görüşüb

    Region
    16:23

    "Honor" son 2 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 47 %-ni itirib

    İKT
    16:22

    ICPC prezidenti Bakını "planetin ən ağıllı şəhəri" adlandırıb

    Maliyyə
    16:12

    Bakıda ICPC-nin 49-cu dünya finalı keçirilir

    Maliyyə
    16:09

    Lotereyada iştirak et, Evini "OBA" ilə doldur!

    Biznes
    16:08

    "Çelsi" iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    16:03

    "YouTube" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 72 %-ni itirib

    İKT
    16:00

    Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    15:58

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti