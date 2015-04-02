 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

    С чувством глубокой скорби воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения траулера Дальний Восток

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами при крушении траулера "Дальний Восток" в Охотском море. 

    Как сообщает Report, в послании президента Азербайджана говорится: "С чувством глубокой скорби воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения траулера "Дальний Восток" в Охотском море. 

    От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi