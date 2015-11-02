Президент Азербайджана выразил соболезнования президенту Румынии

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара, произошедшего в ночном клубе в городе Бухарест.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Румынии, желаю исцеления раненым".