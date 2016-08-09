Президент Азербайджана выразил соболезнования пакистанскому коллеге

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.
Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:
"Уважаемый господин президент,
Нас глубоко потрясло сообщение о многочисленных погибших и раненых в результате взрыва в больнице в городе Кветта.
Мы крайне возмущены этим жестоким актом терроризма, считаем важным решительно и последовательно вести борьбу с терроризмом.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю выздоровления раненым".
News DepartmentАвтор новости
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