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    Президент Азербайджана выразил соболезнования пакистанскому коллеге

    Считаем важным решительно и последовательно вести борьбу с терроризмом

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

    Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Нас глубоко потрясло сообщение о многочисленных погибших и раненых в результате взрыва в больнице в городе Кветта.

    Мы крайне возмущены этим жестоким актом терроризма, считаем важным решительно и последовательно вести борьбу с терроризмом.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю выздоровления раненым".

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