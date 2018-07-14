Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Пакистана

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

"Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрыва, совершенного в городе Мастунг.

Мы крайне возмущены этим беспощадным террористическим актом, считаем необходимым и важным ведение твердой и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - говорится в письме.