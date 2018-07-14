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    Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Пакистана

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

    "Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрыва, совершенного в городе Мастунг.

    Мы крайне возмущены этим беспощадным террористическим актом, считаем необходимым и важным ведение твердой и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - говорится в письме. 

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