Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрывов на шахте "Северная" в Воркуте.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".