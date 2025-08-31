Президент Азербайджана встретился в Тяньцзине с генеральным директором корпорации "CETC"
Внешняя политика
- 31 августа, 2025
- 13:43
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 31 августа в городе Тяньцзинь (Китай) встретился с генеральным директором корпорации "CETC" (China Electronics Technology Group Corporation) Цу Пенем.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
