    Президент Азербайджана встретился в Тяньцзине с генеральным директором корпорации "CETC"

    Внешняя политика
    • 31 августа, 2025
    • 13:43
    Президент Азербайджана встретился в Тяньцзине с генеральным директором корпорации CETC

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 31 августа в городе Тяньцзинь (Китай) встретился с генеральным директором корпорации "CETC" (China Electronics Technology Group Corporation) Цу Пенем.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

