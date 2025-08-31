    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Prezident İlham Əliyev Tiencində "CETC" korporasiyasının baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 31 avqust, 2025
    • 13:41
    Prezident İlham Əliyev Tiencində CETC korporasiyasının baş direktoru ilə görüşüb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 31-də Çinin Tiencin şəhərində "CETC" (China Electronics Technology Group Corporation) korporasiyasının baş direktoru Cu Pen ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə milli idarəetmə sistemi və idarəetmə qabiliyyətlərinin müasirləşdirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, milli şəbəkə təhlükəsizliyinin təmin olunması, kibertəhlükəsizlik və data tətbiqləri sahələrində əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.

    Президент Азербайджана встретился в Тяньцзине с генеральным директором корпорации "CETC"

