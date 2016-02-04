Президент Ильхам Алиев встретился в Лондоне с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 4 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в рамках конференции "Поддержка Сирии и региона" в Лондоне с президентом Республики Хорватия Колиндой Грабар-Китарович.

Как сообщает Report, на встрече было высказано удовлетворение развитием двусторонних связей между нашими странами. Выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии экономического сотрудничества, реализации энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о проводимой работе по реализации проектов Великого Шелкового пути и "Южный газовый коридор".

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о достижении взаимной договоренности, связанной с реализацией совместных проектов.