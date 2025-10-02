Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Президент Азербайджана встретился в Копенгагене с президентом Молдовы

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 09:03
    Президент Азербайджана встретился в Копенгагене с президентом Молдовы

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Республики Молдова Майей Санду.

    Как сообщает Report, поздравив с победой руководимой Майей Санду правящей Партии действия и солидарности на состоявшихся в Молдове парламентских выборах, глава нашего государства отметил, что эти выборы отражают волю молдавского народа.

    Президент Молдовы поблагодарила за поздравления. Она, в свою очередь, поздравила президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне при свидетельстве Соединенных Штатов Америки результатами по мирной повестке между Арменией и Азербайджаном.

    Выразив признательность за поздравления, глава нашего государства сказал, что достигнутые результаты по мирной повестке между Арменией и Азербайджаном имеют историческое значение.

    На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества, в частности, в энергетической сфере.

    Президент Майя Санду отметила, что ее страна высоко ценит поддержку, оказываемую Азербайджаном Молдове, особенно в период острой необходимости в энергоносителях.

    Ильхам Алиев Майя Санду встреча Копенгаген
    Фото
    İlham Əliyev Kopenhagendə Moldova Prezidenti ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with Moldovan counterpart in Copenhagen

    Последние новости

    10:00

    В Индонезии число погибших из-за обрушения здания школы-интерната возросло до 5 человек

    Другие страны
    09:53

    Сегодня стартует общий этап Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    09:44

    КМГ: По БТД прокачено порядка 3,4 млн тонн нефти Казахстана

    Энергетика
    09:42

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Экономика
    09:29

    Рейтинг УЕФА: "Карабах" добавил коэффициента к рейтингу Азербайджана

    Футбол
    09:22
    Видео

    Стюардесса пострадала при столкновении двух самолетов в Нью-Йорке

    Другие страны
    09:17

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2025)

    Финансы
    09:16

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.10.2025)

    Финансы
    09:12

    Трамп примет участие в закрытом брифинге по разведке

    Другие страны
    Лента новостей