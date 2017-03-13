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    Президент Азербайджана встретился с президентом компании Total

    Патрик Пуянне сказал, что происходящие в Азербайджане процессы развития вызывают интерес, подчеркнул, что Баку стал одним из красивых городов© AZƏRTAC

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился 13 марта в Париже с президентом компании Total Патриком Пуянне.

    Как передает Report, Патрик Пуянне сказал, что происходящие в Азербайджане процессы развития вызывают интерес, подчеркнул, что Баку стал одним из красивых городов.

    Во время беседы состоялся обмен мнениями о развитии связей между SOCAR и Total, разработке месторождения "Абшерон", сотрудничестве по газоконденсатным месторождениям "Умид", "Бабек" и по другим вопросам.

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