Президент Азербайджана встретился с премьером Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с премьером Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом в узком составе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

Напомним, глава правительства Пакистана прибыл в Азербайджан сегодня для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.