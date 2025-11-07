Президент Азербайджана встретился с премьером Пакистана
Внешняя политика
- 07 ноября, 2025
- 19:37
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с премьером Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом в узком составе.
Об этом Report сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.
Напомним, глава правительства Пакистана прибыл в Азербайджан сегодня для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.
