    İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 19:38
    İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub

    Prezident İlham Əliyevin noyabrın 7-də Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şəriflə məhdud tərkibdə görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

