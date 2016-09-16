Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Молдовы

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ 16 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Бишкеке с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом.

Как сообщает Report, на встрече был отмечен хороший уровень отношений между двумя странами, выражено удовлетворение большим потенциалом наших связей. Подчеркнут высокий уровень сотрудничества Азербайджана и Молдовы в рамках международных организаций. Была отмечена заинтересованность обеих сторон в дальнейшем сотрудничестве, подчеркнуто хорошее сотрудничество в области экономики, торговли, транспорта, энергетики, инвестиций, сельского хозяйства.

Состоялся обмен мнениями о дальнейшей активизации деятельности межправительственной комиссии, осуществлении взаимных визитов в этом направлении.