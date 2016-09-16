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    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Молдовы

    Состоялся обмен мнениями о дальнейшей активизации деятельности межправительственной комиссии, осуществлении взаимных визитов в этом направлении

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ 16 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Бишкеке с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом.

    Как сообщает Report, на встрече был отмечен хороший уровень отношений между двумя странами, выражено удовлетворение большим потенциалом наших связей. Подчеркнут высокий уровень сотрудничества Азербайджана и Молдовы в рамках международных организаций. Была отмечена заинтересованность обеих сторон в дальнейшем сотрудничестве, подчеркнуто хорошее сотрудничество в области экономики, торговли, транспорта, энергетики, инвестиций, сельского хозяйства. 

    Состоялся обмен мнениями о дальнейшей активизации деятельности межправительственной комиссии, осуществлении взаимных визитов в этом направлении.

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