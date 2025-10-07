Президент Азербайджана встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Габале
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 12:25
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября встретился в Габале с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Report.
