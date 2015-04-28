​Президент Азербайджана встретился с главами двух государств

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился 28 апреля с президентом Республики Болгария Росеном Плевнелиевым, прибывшим в нашу страну для участия на организованном Международным центром Низами Гянджеви III Бакинском глобальном форуме.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев отметил значение участия президента Республики Болгария Росена Плевнелиева в III Бакинском глобальном форуме.

Отметив о прочных партнерских связях между двумя странами, президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил о своем визите в Болгарию и подписанном в ходе него документе о стратегическом партнерстве.

Президент Болгарии Росен Плевнелиев сказал, что проявляет большой интерес к организованному Международным центром Низами Гянджеви III Бакинскому глобальному форуму. Р.Плевнелиев также особо отметил роль двусторонних связей между Болгарией и Азербайджаном, достигнутых соглашений и договоренностей с точки зрения расширения регионального сотрудничества.

На встрече обсудили перспективы развития двусторонних связей между нашими странами и ряд других вопросов.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился сегодня также с президентом Республики Македония Георге Ивановым, прибывшим в нашу страну для участия в III Бакинском глобальном форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви.

Глава государства с удовлетворением вспомнил предыдущие встречи с президентом Республики Македония Георге Ивановым.

Отметив об успешном развитии двусторонних связей между нашими странами, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества и в экономической сфере.

Президент Македонии Георге Иванов поздравил главу нашего государства с большими успехами, достигнутыми Азербайджаном за последние годы, высказал добрые пожелания, связанные с развитием нашей страны. Георге Иванов оценил проведение в Баку I Европейских игр как большое историческое событие.

На встрече было отмечено о наличии хороших возможностей для расширения двусторонних связей между нашими странами. Состоялся также обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в области инвестирования, энергетики, реализации совместных проектов, образования и других сферах.