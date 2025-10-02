Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Президент Азербайджана встретился с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 11:57
    2 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Ильхам Алиев Антониу Кошта Урсула фон дер Ляйен Саммит ЕПС
    Azərbaycan Prezidenti Antonio Koşta və Ursula Fon der Lyayen ilə görüşüb
    President of Azerbaijan meets with António Costa and Ursula von der Leyen

