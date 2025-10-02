Президент Азербайджана встретился с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен

Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне Другие страны

Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство Инфраструктура

В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана Происшествия

Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы Внешняя политика

Видео Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию Внешняя политика

Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФ Другие страны

Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в Физули Инфраструктура

Президент Украины и премьер Норвегии обсудили усиление ПВО и производство БПЛА В регионе