Президент Азербайджана встретился с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 11:57
2 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
