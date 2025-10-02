Azərbaycan Prezidenti Antonio Koşta və Ursula Fon der Lyayen ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 11:54
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 2-də Kopenhagendə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen ilə görüşü olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
