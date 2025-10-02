İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Azərbaycan Prezidenti Antonio Koşta və Ursula Fon der Lyayen ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:54
    Azərbaycan Prezidenti Antonio Koşta və Ursula Fon der Lyayen ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 2-də Kopenhagendə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen ilə görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Президент Азербайджана встретился с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен
    President of Azerbaijan meets with António Costa and Ursula von der Leyen

