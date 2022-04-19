Президент Азербайджана: Важно, чтобы обе стороны придерживались достигнутых договоренностей

"После окончания Второй карабахской войны позиция Азербайджана всегда заключалась в том, что мы должны начать переговоры о мирном договоре. Я думаю, что официальная отправная точка состоялась 6 апреля в Брюсселе. С тех пор мы работали, работало Министерст

"После окончания Второй карабахской войны позиция Азербайджана всегда заключалась в том, что мы должны начать переговоры о мирном договоре. Я думаю, что официальная отправная точка состоялась 6 апреля в Брюсселе. С тех пор мы работали, работало Министерство иностранных дел, и моя Администрация была в контакте с вашей командой, и, как мы договорились, мы готовы начать. Я считаю важным продолжение этого прогресса, и, чтобы обе стороны придерживались достигнутых договоренностей".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.