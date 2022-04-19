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Президент Азербайджана: Важно, чтобы обе стороны придерживались достигнутых договоренностей

Президент Азербайджана: Важно, чтобы обе стороны придерживались достигнутых договоренностей "После окончания Второй карабахской войны позиция Азербайджана всегда заключалась в том, что мы должны начать переговоры о мирном договоре. Я думаю, что официальная отправная точка состоялась 6 апреля в Брюсселе. С тех пор мы работали, работало Министерст
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 15:56
Президент Азербайджана: Важно, чтобы обе стороны придерживались достигнутых договоренностей
Ильхам Алиев

"После окончания Второй карабахской войны позиция Азербайджана всегда заключалась в том, что мы должны начать переговоры о мирном договоре. Я думаю, что официальная отправная точка состоялась 6 апреля в Брюсселе. С тех пор мы работали, работало Министерство иностранных дел, и моя Администрация была в контакте с вашей командой, и, как мы договорились, мы готовы начать. Я считаю важным продолжение этого прогресса, и, чтобы обе стороны придерживались достигнутых договоренностей".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: It is important that both sides adhere to agreements
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Hər iki tərəfin razılaşmalara riayət etməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir"

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