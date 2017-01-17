Президент Азербайджана в Давосе встретился с министром иностранных дел Норвегии - ОБНОВЛЕНО

*** 11:37

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Давосе встретился с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

На встрече был отмечен высокий уровень связей между Азербайджаном и Норвегией. Было подчеркнуто, что между рядом норвежских компаний, в частности компанией Statoil и Азербайджаном налажено хорошее сотрудничество.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.