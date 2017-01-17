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    Президент Азербайджана в Давосе встретился с министром иностранных дел Норвегии - ОБНОВЛЕНО

    На встрече был отмечен высокий уровень связей между Азербайджаном и Норвегией

    *** 11:37

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Давосе встретился с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

    На встрече был отмечен высокий уровень связей между Азербайджаном и Норвегией. Было подчеркнуто, что между рядом норвежских компаний, в частности компанией Statoil и Азербайджаном налажено хорошее сотрудничество.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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