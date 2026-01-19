Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Президент Ильхам Алиев удостоен "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 16:19
    Президент Ильхам Алиев удостоен Премии Заида за человеческое братство 2026 года

    Влиятельный Фонд шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявил имена лауреатов "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года.

    Как сообщает Report, в числе тех, кто удостоен премии, есть и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Об этом сообщается на официальном сайте Фонда шейха Заида.

    В информации отмечается, что эта премия присуждается за парафирование "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", положившего конец длившемуся десятилетиями конфликту и гуманитарным страданиям на Кавказе.

    Лауреаты 2026 года были избраны независимым международным жюри, состоящим из известных личностей и специалистов в сфере диалога и сосуществования.

    Член жюри "Премии Заида за человеческое братство" и генеральный секретарь Премии Мохаммед Абдулсалам сказал: "В этом году комитет "Премии Заида за человеческое братство" выбрал исторический мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Этот договор олицетворяет миссию и цели премии в области продвижения и развития культуры диалога и сосуществования. Он считается важной вехой в продвижении глобального мира и крупным дипломатическим достижением".

    Награды будут вручены на торжественной церемонии в Абу-Даби (ОАЭ) 4 февраля нынешнего года.

    Azərbaycan Prezidenti "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na layiq görülüb
    President Ilham Aliyev honored with 2026 Zayed Award for Human Fraternity

    Лента новостей