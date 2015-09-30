Президент Азербайджана принял председателя и генсека Всемирного скаутского комитета

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Всемирного скаутского комитета Жоао Армандо Гонсалвеса и генерального секретаря организации Скота Теаре.

Как сообщает Report, генеральный секретарь Скот Теаре отметил важное значение для организации того, что Азербайджан в 2017 году будет принимать 41-ю конференцию Всемирного скаутского комитета и 13-й Всемирный скаутский молодежный форум, которые пройдут в Баку. Он сообщил, что в мероприятиях примут участие более 1000 представителей из 150 стран.

Президент Ильхам Алиев особо отметил значение принятого решения о проведении в Азербайджане 41-й конференции Всемирного скаутского комитета и 13-го Всемирного скаутского молодежного форума. Выразив надежду на то, что проведение в Азербайджане столь важного глобального мероприятия станет хорошей возможностью для более близкого ознакомления с нашей страной, глава государства подчеркнул, что наша страна всегда успешно организовывала мероприятия международного уровня.

На встрече было высказано удовлетворение принятием большинством голосов решения о проведении в 2017 году в Азербайджане – впервые в Евразийском регионе - очередной конференции Всемирного скаутского комитета и 13-го Всемирного скаутского молодежного форума, выражена уверенность в том, что эти мероприятия будут организованы в нашей стране на высоком уровне.