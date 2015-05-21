​Президент Азербайджана принял заместителя премьер-министра Беларуси

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 мая принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Владимиром Семашко.

Как сообщает Report, заместитель премьер-министра Владимир Семашко передал главе государства приветствия президента Беларуси Александра Лукашенко. Он сказал, что процессы динамичного развития, произошедшие в Азербайджане за короткий период после его предыдущего визита в нашу страну, произвели на него глубокое впечатление. В.Семашко подчеркнул, что идущие в Азербайджане процессы подготовки к первым Европейским играм вызывают большой интерес.

Президент Ильхам Алиев, отметив, что подготовка к первым Европейским играм в нашей стране завершилась в короткие сроки, всего лишь за два года, сообщил, что для проведения игр созданы самые современные спортивные объекты и инфраструктура.

На встрече была подчеркнута прекрасная организация ХХI Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности и IХ Азербайджанской международной выставки сельского хозяйства, отмечено, что интерес к этому мероприятию с каждым годом растет.

В ходе беседы речь шла об успешном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных областях, а также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с дальнейшим расширением сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, машиностроительной отраслях и других сферах.

Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Александра Лукашенко и просил передать его приветствия главе государства Беларуси.