Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Франции

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 15:47
    Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Франции

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Азербайджане Софи Лагут.

    Как сообщает Report, посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

    Напомнив о встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Копенгагене, президент Ильхам Алиев отметил, что в результате этой встречи вопросы, вызывавшие недопонимание между двумя странами, остались в прошлом. Подчеркнув, что в двусторонней повестке дня начался новый период, глава государства коснулся важности восстановления и развития, прежде всего, межличностных и деловых контактов, сотрудничества в культурной, гуманитарной областях.

    Посол в свою очередь отметила, что в отношениях между Азербайджаном и Францией открылась новая страница, и сказала, что приложит усилия для развития двусторонних связей.

    На встрече было затронуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Францией в различных областях, в том числе в сфере высоких технологий и аэрокосмической отрасли. Была подчеркнута важность возобновления деятельности Межправительственной комиссии, отмечены связи между городами-побратимами, обсуждены вопросы организации взаимных визитов бизнес-делегаций и участия французских компаний в различных проектах.

    Было отмечено успешное партнерство Азербайджана и Франции в энергетической сфере, в этом контексте подчеркнута важность сотрудничества нашей страны с компанией Total.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений во многих областях, подчеркнута важность продолжения сотрудничества.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Софи Лагут Франция верительные грамоты
    Фото
    Azərbaycan Prezidenti Fransanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
    Фото
    President of Azerbaijan accepts credentials of newly appointed French ambassador

    Последние новости

    16:07
    Фото

    В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:05

    В автоаварии в Физули пострадали 4 человека

    Происшествия
    15:57

    Пашинян: Переговоры между США и Арменией по проекту TRIPP немного замедлились

    В регионе
    15:57

    Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страница

    Внешняя политика
    15:56

    Ильхам Алиев: Разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошлом

    Внешняя политика
    15:55

    Европа готовится к обороне: амбициозный план по укреплению безопасности до 2030 года

    Внешняя политика
    15:54

    AYNA запускает экспресс-маршрут E2 из Хырдалана в Баку

    Инфраструктура
    15:47
    Фото

    Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Франции

    Внешняя политика
    15:44

    Наримановский районный суд приговорил экс-дипломата к 5 годам лишения свободы

    Происшествия
    Лента новостей