​Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла США

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла США в Азербайджане Роберта Секуты.
Как сообщает Report, посол прошел перед выстроенным почетным караулом.
Роберт Секута вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. Затем состоялась беседа между дипломатом и президентом Азербайджана.
На встрече была выражена удовлетворенность двусторонним сотрудничеством в различных сферах, и отмечено наличие прекрасных возможностей для расширения сотрудничества в борьбе с терроризмом, вопросах безопасности, транспортной сфере и т.д.
Роберт Секута выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений за время его дипломатической деятельности в Азербайджане.
В ходе беседы были также обсуждены перспективы азербайджано-американских отношений.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook