Президент Азербайджана принял участие на официальном открытии 48-ого ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая в Баку прошла церемония открытия 48-ого ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития.

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и супруга главы государства Мехрибан Алиева.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Затем слово предоставили президенту Азиатского банка развития Такехико Накао.

Здесь также прошла презентация, посвященная древней истории Азербайджана, благоприятному географическому месторасположению страны, культурному наследию, приобретенным за последние годы достижениям.