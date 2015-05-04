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    Президент Азербайджана принял участие на официальном открытии 48-ого ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития

    Здесь также прошла презентация, посвященная древней истории Азербайджана, благоприятному географическому месторасположению страны

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая в Баку прошла церемония открытия 48-ого ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития.

    Как сообщает Report, на церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и супруга главы государства Мехрибан Алиева.

    Глава государства выступил на мероприятии с речью.

    Затем слово предоставили президенту Азиатского банка развития Такехико Накао.

    Здесь также прошла презентация, посвященная древней истории Азербайджана, благоприятному географическому месторасположению страны, культурному наследию, приобретенным за последние годы достижениям. 

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