Президент Азербайджана принял участие на официальном открытии 48-ого ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая в Баку прошла церемония открытия 48-ого ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития.
Как сообщает Report, на церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и супруга главы государства Мехрибан Алиева.
Глава государства выступил на мероприятии с речью.
Затем слово предоставили президенту Азиатского банка развития Такехико Накао.
Здесь также прошла презентация, посвященная древней истории Азербайджана, благоприятному географическому месторасположению страны, культурному наследию, приобретенным за последние годы достижениям.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook