    Президент Азербайджана принял председателя парламента Хорватии

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 12:59
    Президент Азербайджана принял председателя парламента Хорватии

    8 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.

    Как сообщает Report, отметив, что это его первый визит в Азербайджан, председатель парламента Хорватии сказал, что он глубоко впечатлен красотой столицы - Баку.

    Гордан Яндрокович поздравил президента Ильхама Алиева с его деятельностью и заслугами во имя Азербайджанского государства и народа, а также с достигнутыми в Вашингтоне результатами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

    Отметив хороший уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией, Гордан Яндрокович подчеркнул наличие возможностей для дальнейшего расширения межпарламентских отношений. Напомнив, что в обеих странах действуют межпарламентские группы дружбы, гость коснулся важности сотрудничества не только между этими группами, но и различными парламентскими комитетами.

    Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что достигнутые между Азербайджаном и Арменией соглашения имеют историческое значение.

    Глава государства выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Хорватией.

    Было подчеркнуто, что Хорватия постоянно поддерживает развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО.

    На встрече было отмечено, что двусторонние отношения развиваются на основе принципов дружбы и партнерства, констатировано наличие широких возможностей для сотрудничества в энергетической, инвестиционной, туристической и других областях, обсуждены перспективы развития связей между нашими странами в рамках международных межпарламентских институтов.

