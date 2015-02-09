​Президент Азербайджана принял президента Европейского союза настольного тенниса

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ 9 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Европейского союза настольного тенниса Рональда Крамера.

Как отмечает Report, на встрече речь шла о проявляемом в нашей стране на государственном уровне внимании к развитию всех видов спорта, было подчеркнуто значение осуществляемой последовательной работы по созданию современной спортивной инфраструктуры в столице и регионах. Было отмечено, что при совместной организационной поддержке Федерации настольного тенниса Азербайджана и Европейского союза настольного тенниса в нашей стране на высоком уровне были проведены соревнования за Кубок Европы по настольному теннису "ТОР-16", выражена уверенность в том, что такие мероприятия вносят вклад в дело дальнейшего расширения международного сотрудничества в области спорта.



